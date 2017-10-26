Офіційний курс гривні знизився Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,54 гривні за євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня на 10 копійок та встановив його на рівні 26,77 гривні.

Фото: from-ua.com

За 10 російських рублів дають 4,6464 гривні, йдеться в даних НБУ. 25 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,77-26,79 гривні за долар. Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків. Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

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