Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,64 гривні, йдеться в даних регулятора.

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 - 27,88 гривні за долар.

НБУ на 9 листопада знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки встановивши його на рівні 27,92 гривні.

Нагадаємо, правління Національного банку заявило, що бачить зростання імовірності реалізації окреслених ризиків і вважає за необхідне посилити жорсткість монетарних умов шляхом підвищення облікової ставки – до 18%. Наразі підвищення облікової ставки на 0,5 п.п., на думку Правління, достатньо для зниження інфляції до цільового діапазону у строки, передбачені прогнозом. У випадку реалізації проінфляційних ризиків Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для забезпечення зниження інфляції до встановлених цілей на прийнятному часовому горизонті. Підвищення облікової ставки до 18% затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 6 вересня 2018 року № 593-рш "Про розмір облікової ставки".