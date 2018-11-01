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Офіційний курс: євро досяг 34 гривні

Гривня стрімко здає позиції щодо долара та євро
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні.
Офіційний курс: євро досяг 34 гривні Фото: pixabay/cosmix

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,18 гривні, - йдеться в даних регулятора.

За 10 російських рублів дають 4,9909 гривні.

Нагадаємо, 11 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,43-28,45 гривні за долар.

Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

 
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11 01 2018 21:22
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