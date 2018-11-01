БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіційний курс: євро досяг 34 гривні
Гривня стрімко здає позиції щодо долара та євро
Фото: pixabay/cosmix
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,18 гривні, - йдеться в даних регулятора.
За 10 російських рублів дають 4,9909 гривні.
Нагадаємо, 11 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,43-28,45 гривні за долар.
Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.
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