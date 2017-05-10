Офіційний Мадрид заявляє, що не піддасться на шантаж уряду Каталонії

"Переговори в демократії мають лише один шлях - шлях закону"

В уряді Іспанії заявили, що не збираються вести переговори щодо будь-яких нелегальних дій уряду Каталонії, та не погодяться на жоден шантаж.

Про це йдеться в офіційній заяві іспанського уряду від 4 жовтня, інформує "Європейська правда".

"Переговори в демократії мають лише один шлях - шлях закону. Якщо пан Пучдемон хоче вести переговори, або хоче відправити посередників, він прекрасно знає, що він повинен робити для цього: повернутися на шлях закону, з якого він ніколи не повинен був звертати", - йдеться у заяві.

Окрім того, іспанський уряд розкритикував слова Пучдемона на адресу короля Феліпе VI.

"Ці критичні зауваження показують, що пан Пучдемон не тільки проти закону, але й проти реальності. Він сьогодні втратив можливість повернути Каталонію на шлях співіснування та закону. Він продовжує просувати свій проект радикалізму, ізоляції та виклику інституціям", - наголосили в Мадриді.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.

"Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці", - заявив її речник Маргарітіс Схінас.

Про стурбованість щодо застосування сили у день референдуму заявив Верховний комісар ООН з питань прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі. Є відеозаписи, на яких видно, як поліція тягає жінок за волосся.

Каталонські лідери заявили, що створять спеціальну комісію, яка розслідуватиме, за яких обставин під час референдуму отримали поранення понад 800 цивільних.

Конституційний суд Іспанії раніше визнав референдум незаконним.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.