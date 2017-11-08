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Офіційний Пхеньян пригрозив США "остаточною загибеллю"

Керівництво Північної Кореї вважає, що зможе знищити Сполучені Штати
Офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).
Офіційний Пхеньян пригрозив США "остаточною загибеллю" Фото: Global Look Press

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

Раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Після цього президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

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11 08 2017 07:18
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