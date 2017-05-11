Офшор Порошенка створений з метою мінімізації податків, а не для "сліпого трасту", – розслідування
Про це йдеться в журналістському розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідства-Інфо", пише "Українська правда". За даними розслідувачів, саме мінімізація податків була метою перебудови структури корпорації Roshen.
"Судячи з усього, офшори створювалися саме для того, щоб уникнути оподаткування у разі отримання прибутку чи продажу компанії", – зазначають автори розслідування.
Наразі, за даними журналістів, Roshen продовжує володіти нідерландська компанія.
Німецька газета "Зюддойче Цайтунг" отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси Порошенка, написали юристам з фірми "Еплбай" з острову Мен листа.
"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Roshen). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", – йшлося в документі.
Як пояснюють експерти, з цього випливає, що саме податкові цілі були метою створення принаймні однієї з трьох компаній, а продаж Roshen, який був однією з передвиборчих обіцянок Порошенка, в листі згадується лише як опція.
"Порошенко ж пояснював необхідність створення офшорної структури, яка була збудована за описаним зразком, виключно потребою передати кондитерський бізнес у "сліпий траст", – зазначають журналісти.
За словами практикуючих юристів, з листа не випливає, що метою чи опцією при побудові офшорної структури був траст і така структура не потрібна для того, щоб передати управління компанією у сліпий траст.
"Така структура потрібна, скоріше за все, якщо планується продаж, для оптимізації доходів від продажу", – пояснюють юристи.
Своєю чергою юристи Порошенка наполягають, що структурували Roshen таким чином, щоб усі податки сплачувалися в Україні.
Нагадаємо, Rothschild Trust підтвердив підписання трастового договору за часткою Порошенко в Roshen 14 січня 2016 року.
У квітні частка президента Петра Порошенка в Roshen була передана в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст.
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