Оганізатор теракту в метро Петербурга Азімов визнав свою провину, - ОНОВЛЕНО

Дев'ятий фігурант справи про теракт в петербурзькому метро Аброр Азімов, затриманий напередодні в Підмосков'ї, визнав свою провину.

"Він визнав провину в повному обсязі, можна так сказати", - заявив адвокат підозрюваного Армен Задоян, повідомляє ТАСС.

3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут-2" петербурзького метро стався вибух. Ще один вибух на станції "Площа Повстання" вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню саморобного вибухового пристрою. Загальна кількість жертв, за останніми даними, становить 15, включаючи самого терориста-смертника Акбаржона Джалілова.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт. За даними СК, виконавцем теракту був уродженець Киргизії Джалілов 1995 року народження, саме він спочатку залишив замасковану бомбу на станції "Площа Повстання", а потім підірвав себе у вагоні поїзда.

Передбачуваного організатора теракту Азімова затримали вчора в Підмосков'ї. Аброра Азімова співробітники ФСБ затримали біля залізничного переходу в Одинцовському районі Підмосков'я. При затриманні за поясом у Азімова спецназівці знайшли та вилучили заряджений пістолет Макарова. Повідомляється, що його вирахували, відпрацьовуючи телефонні контакти Акбаржона Джалілова, здійснив самопідрив. Азімов був єдиним з учасників терористичного підпілля, з ким Джалілов зв'язався по телефону перед самопідривом, очевидно, повідомивши про те, що він готовий до проведення акції.

Азімов з моменту теракту в метрополітені 3 квітня фактично перейшов на нелегальне становище — знімається квартирі не з'являвся, а від своїх телефонів позбувся. Відомо було лише те, що він, як і двоє інших передбачуваних співучасників злочину, Садик Ортиков і Шохист Карімов, яких заарештували за підозрою в тероризмі працювали в кафе "Лісове" на Мінському шосе і жили десь поруч із закладом. У понеділок Азімов, розшук якого вівся вже кілька днів, придбав пару нових стільникових телефонів і сім-карти. Очевидно, активувавши одну з карт, він і видав своє місце розташування.

Оновлення: Аброр Азімов відмовився від свідчень.

Як повідомляє "Інтерфакс", в Басманному суді розглядається клопотання слідства про запобіжний захід Азімову.

Під час засідання Азімов заявив, що він безпосередньо не причетний до злочину.

"Я згоден з арештом, але про те, що я причетний до вибуху, — я такого не говорив", — заявив він.

Водночас, слідчий в суді заявив, що Азімов брав участь в підготовці вибуху.

"Моя участь є, але не пряма", — сказав підозрюваний.