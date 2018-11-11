Оголені представниці Femen вибігли до кортежу Трампа в Парижі

У Парижі троє оголених учасниць руху Femen вибігли назустріч кортежу президента США Дональда Трампа.

Одна із протестувальниць прорвалась через жандармів, які охороняли дорогу. У неї на грудях були написи, серед яких - "Лицемірство". Підбігаючи до кортежу, вона кричала: "Фейкові миротворці", інформує видання Le Figaro.

Ще дві учасниці руху Femen прорвали кордон поліції в іншому місці, однак їх затримали майже миттєво.

У виданні наголошують, що ці події викликають запитання щодо ефективності заходів безпеки під час церемонії за участю 70 світових лідерів у Парижі.