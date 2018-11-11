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Оголені представниці Femen вибігли до кортежу Трампа в Парижі

Підбігаючи до кортежу, вони кричали: "Фейкові миротворці"
У Парижі троє оголених учасниць руху Femen вибігли назустріч кортежу президента США Дональда Трампа.
Оголені представниці Femen вибігли до кортежу Трампа в Парижі Фото: segodnya.ua

Одна із протестувальниць прорвалась через жандармів, які охороняли дорогу. У неї на грудях були написи, серед яких - "Лицемірство". Підбігаючи до кортежу, вона кричала: "Фейкові миротворці", інформує видання Le Figaro.

Ще дві учасниці руху Femen прорвали кордон поліції в іншому місці, однак їх затримали майже миттєво.

У виданні наголошують, що ці події викликають запитання щодо ефективності заходів безпеки під час церемонії за участю 70 світових лідерів у Парижі. 

Нагадаємо, 11 листопада в Парижі відбуватимуться урочистості за участю лідерів понад 60 країн.

Попередньо, активістки міжнародного руху Femen провели біля Тріумфальної арки в Парижі акцію проти приїзду до Франції людей, яких вони назвали "воєнними злочинцями".

 

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11 11 2018 14:35
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