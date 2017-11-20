Оголошення Скворцова персоною нон грата в Білорусі - нісенітниця, - посол

Посол України в Білорусі Ігор Кизим вважає, що заява КДБ Білорусі про нібито роботу на території країни української агентурної мережі є "нісенітницею".

За словами посла, український журналіст Павло Шаройко, якого звинуватили у створенні цієї "мережі", дійсно підтримував контакти з співробітниками українського диппредставництва і займався збором інформації як журналіст.

"Павло збирав інформацію як журналіст. І від таких же журналістів брав інформацію, або ще від когось. Всі, хто працював журналістом, знають, як це робиться. Те, що заявили, що він створив якусь мережу, то кожен журналіст має свою мережу. От ви мені дзвоните - я теж у вашій мережі", - заявив він в коментарі "Радіо Свобода".

Кизим також назвав "нісенітницею" оголошення білоруською владою персоною нон грата радника посольства України Ігоря Скворцова у зв'язку з тим, що він нібито є співробітником українського Міноборони.

"Коли я перебував у будівлі МЗС Білорусі, то мені дали ноту про оголошення Ігоря Скворцова персоною нон грата. Я відповів, що не буду заперечувати, не можу не виконати, і протягом певного часу Ігор Скворцов поїхав. Я сказав, що це нісенітниця, але я повинен виконувати", - розповів Кизим.

Український дипломат вважає, що таким чином Мінськ займається "нагнітанням обстановки".

"Ці шпигунські ігри мене не радують. Йде нагнітання обстановки. Мене це дивує. Не вірю, що Павло Шаройко завдав якоїсь шкоди інтересам Білорусі. Білоруси наші брати, як каже Олександр Григорович (Лукашенко, - ред.). У нас ніколи не було діяльності, спрямованої проти Білорусі", - констатував Кизим.

Нагадаємо, Білорусь оголосила персоною нон ґрата радника посольства України Ігоря Скворцова через справу затриманого власкора "Українського радіо" Павла Шаройка.

Сьогодні Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

Шаройска затримали 17 листопада.