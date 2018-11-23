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Оголошено конкурс на управителя резиденції "Межигір'я"

Необхідні для участі в конкурсі документи потрібно подати до 12 грудня
Національне агентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами оголосило конкурс з вибору управителя колишньою президентською резиденцією "Межигір'я".
Оголошено конкурс на управителя резиденції "Межигір Фото: day.kiev.ua

"АРМА запрошує потенційних керівників взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді рухомого і нерухомого майна, розташованого в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (резиденції "Межигір'я"), які передані в управління АРМА", - повідомляє прес-центр Нацагентства.

У повідомленні сказано, що необхідні для участі в конкурсі документи потрібно подати до 12 грудня.

Нагадаємо, суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.

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23 11 2018 20:50
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