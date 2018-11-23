Оголошено конкурс на управителя резиденції "Межигір'я"

Необхідні для участі в конкурсі документи потрібно подати до 12 грудня

Національне агентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами оголосило конкурс з вибору управителя колишньою президентською резиденцією "Межигір'я".

"АРМА запрошує потенційних керівників взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді рухомого і нерухомого майна, розташованого в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (резиденції "Межигір'я"), які передані в управління АРМА", - повідомляє прес-центр Нацагентства.

У повідомленні сказано, що необхідні для участі в конкурсі документи потрібно подати до 12 грудня.