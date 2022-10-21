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Оголошено лауреатів національної премії "Кіноколо"

Тріумфатором став фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород.
Оголошено лауреатів національної премії "Кіноколо"
20 жовтня відбулася церемонія нагородження Національною премією кінокритиків "Кіноколо", тріумфатором став фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород.
 
Про це повідомляє "Суспільне. Культура".
 
Зазначається, що стрічку було нагороджено у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій", "Найкращий режисер", "Найкращий актор" (Олександр Яцентюк) та "Відкриття року".
 
Найкращим анімаційним фільмом стала стрічка "Ми, Європа" Марини Степанської та Анни Дутко, а найкращим ігровим короткометражним фільмом назвали картину "Ти в порядку?" Наталки Ворожбит.
 
Картину "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського назвали найкращим документальним фільмом. Найкращою актрисою визнали Оксану Черкашину, яка зіграла у стрічці "Клондайк". Фільм представлятиме Україну на "Оскарі" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
 
Відзначили нагородою також колектив "Довженка-Центру" – Станіслава Бітюцького, Олену Пензій та Олександра Телюка за цикл "Дивне, химерне, фантастичне". Вони отримали нагороду у номінації "За досягнення".
 
Крім того, на церемонії вручили дві спеціальні нагороди:
 
  • литовському режисеру Мантасу Кведаравічюсу, який загинув у тимчасово окупованому Маріуполі;
  • голові пресслужби полку "Азов" Дмитру "Оресту" Козацькому за його фільм "Останній день на Азовсталі".

 

Раніше повідомлялось, що знятий у Кам’янці-Подільському фільм "Битва за Україну" ("Fight for Ukraine") отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі Cannes International Independent Film Festival.

 
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21 10 2022 13:20
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