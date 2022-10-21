НОВИНИТріумфатором став фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оголошено лауреатів національної премії "Кіноколо"
20 жовтня відбулася церемонія нагородження Національною премією кінокритиків "Кіноколо", тріумфатором став фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород.
Про це повідомляє "Суспільне. Культура".
Зазначається, що стрічку було нагороджено у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій", "Найкращий режисер", "Найкращий актор" (Олександр Яцентюк) та "Відкриття року".
Найкращим анімаційним фільмом стала стрічка "Ми, Європа" Марини Степанської та Анни Дутко, а найкращим ігровим короткометражним фільмом назвали картину "Ти в порядку?" Наталки Ворожбит.
Картину "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського назвали найкращим документальним фільмом. Найкращою актрисою визнали Оксану Черкашину, яка зіграла у стрічці "Клондайк". Фільм представлятиме Україну на "Оскарі" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
Відзначили нагородою також колектив "Довженка-Центру" – Станіслава Бітюцького, Олену Пензій та Олександра Телюка за цикл "Дивне, химерне, фантастичне". Вони отримали нагороду у номінації "За досягнення".
Крім того, на церемонії вручили дві спеціальні нагороди:
- литовському режисеру Мантасу Кведаравічюсу, який загинув у тимчасово окупованому Маріуполі;
- голові пресслужби полку "Азов" Дмитру "Оресту" Козацькому за його фільм "Останній день на Азовсталі".
Раніше повідомлялось, що знятий у Кам’янці-Подільському фільм "Битва за Україну" ("Fight for Ukraine") отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі Cannes International Independent Film Festival.
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21 10 2022 13:20 МЕДІА
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