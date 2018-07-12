Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус 2019"
76 церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" відбудеться 6 січня 2019 року в готелі "Беверлі-Гілтон", (Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес, Каліфорнія)
Ведучими церемонії стануть зірка поліцейського серіалу "Бруклін 9-9", Енді Семберг і канадська актриса Сандра О, найбільш відома за роллю доктора Христини Янг у серіалі "Анатомія Грей". Окрім того, Сандра зіграла головну роль в одному з найгучніших нових цьогорічних серіалів – "Убиваючи Єву".
Найкращий фільм (драма)
"Народження зірки" (A Star Is Born)
"Чорна пантера" (Black Panther)
"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)
"Чорний клановець" (BlacKkKlansman)
"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)
Найкращий фільм (комедія або мюзикл)
"Фаворитка" (The Favourite)
"Зелена книга" (Green Book)
"Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns)
"Шалено багаті азіати" (Crazy Rich Asians)
"Влада" (Vice)
Найкращий режисер
Альфонсо Куарон ("Рим")
Бредлі Купер ("Народження зірки")
Пітер Фареллі ("Зелена книга")
Спайк Лі ("Чорний клановець")
Адам МакКей ("Влада")
Найкращий сценарій
"Фаворитка" (The Favourite)
"Зелена книга" (Green Book)
"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)
"Рим" (Roma)
"Влада" (Vice)
Найкраща чоловіча роль (драма)
Бредлі Купер ("Народження зірки")
Рамі Малек ("Богемна рапсодія")
Віллем Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності")
Джон Девід Вашингтон ("Чорний клановець")
Лукас Геджес ("Стерта особистість")
Найкраща жіноча роль (драма)
Леді Гага ("Народження зірки")
Гленн Клоуз ("Дружина")
Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")
Ніколь Кідман ("Час відплати")
Розамунд Пайк ("Приватна війна")
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)
Крістіан Бейл ("Влада")
Вігго Мортенсен ("Зелена книга")
Роберт Редфорд ("Старий із пістолетом")
Лін-Мануель Міранда ("Мері Поппінс повертається")
Джон Сі Райлі ("Стен та Олі")
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)
Олівія Колман ("Фаворитка")
Емілі Блант ("Мері Поппінс повертається")
Елсі Фішер ("Восьмий клас")
Констанс Ву ("Шалено багаті азіати")
Шарліз Терон ("Таллі")
Найкращий актор другого плану (драма)
Магершала Алі ("Зелена книга")
Річард Е.Грант ("Чи зможете ви мене пробачити?")
Тімоті Шаламе ("Гарний хлопчик")
Сем Роквелл ("Влада")
Адам Драйвер ("Чорний клановець")
Найкраща актриса другого плану (драма)
Реджина Кінг ("Якщо Біл-стріт могла б заговорити")
Емі Адамс ("Влада")
Емма Стоун ("Фаворитка")
Рейчел Вайс ("Фаворитка")
Клер Фой ("Людина на Місяці")
Найкращий фільм іноземною мовою
"Капернаум" (Capernaum, Ліван, США)
"Дівчинка" (Girl, Бельгія)
"Робота без авторства" (Werk ohne Autor, Німеччина)
"Рим" (Roma, Мексика)
"Магазинні злодюжки" (Manbiki kazoku, Японія)
Найкращий анімаційний фільм
"Суперсімейка 2" (Incredibles 2)
"Острів собак" (Isle of Dogs)
"Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі" (Ralph Breaks the Internet)
"Людина-павук: Навколо всесвіту" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Найкраща музика до фільму
Александр Деспла ("Острів собак")
Джастін Гурвіц ("Людина на Місяці")
Людвіг Йоранссон ("Чорна пантера")
Марко Белтрамі ("Тихе місце")
Марк Шеймен, Скотт Віттман ("Мері Поппінс повертається")
Найкраща пісня
Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер ("Народження зірки")
All the Stars, Кендрік Ламар і SZA ("Чорна пантера")
Requiem For A Private War, Енні Леннокс ("Приватна війна")
Girl in the Movies, Доллі Партон ("Пампушка")
Revelation, Troye Sivan & Jónsi ("Стерта особистість")
Найкращий телесеріал (драма)
"Американці" (The Americans)
"Охоронець" (Bodyguard)
"Повернення додому" (Homecoming)
"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)
"Поза" (Pose)
Найкращий телесеріал (комедія)
"У кращому світі" (The Good Place)
"Дивна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
"Метод Комінські" (The Kominsky Method)
"Жартую" (Kidding)
"Баррі" (Barry)
Найкращий актор телесеріалу (драма)
Джейсон Бейтман ("Озарк")
Стівен Джеймс ("Повернення додому")
Річард Медден ("Охоронець")
Біллі Портер ("Поза")
Меттью Різ ("Американці")
Найкраща актриса телесеріалу (драма)
Катріна Балф ("Іноземка")
Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")
Сандра О ("Вбиваючи Єву")
Джулія Робертс ("Повернення додому")
Кері Расселл ("Американці")
Найкращий актор телесеріалу (комедія)
Білл Гейдер ("Баррі")
Дональд Гловер ("Атланта")
Саша Барон Коен ("Хто є Америка?")
Джим Керрі ("Жартую")
Майкл Дуглас ("Метод Коміньські")
Найкраща актриса телесеріалу (комедія)
Рейчел Броснаген ("Дивна місіс Мейзел")
Кендіс Берген ("Мерфі Браун")
Дебра Мессінг ("Уїлл і Грейс")
Елісон Брі ("Блиск")
Крістен Белл ("У кращому світі")
Найкращий міні-серіал або фільм для ТБ
"Алієніст" (The Alienist)
"Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
"Втеча із в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)
"Гострі предмети" (Sharp Objects)
"Дуже англійський скандал" (A Very English Scandal)
Найкращий актор міні-серіалу або фільму для ТБ
Антоніо Бандерас ("Геній")
Даніель Брюль ("Алієніст")
Даррен Кріс ("Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче")
Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")
Г'ю Грант ("Дуже англійський скандал")
Найкраща актриса міні-серіалу або фільму для ТБ
Емі Адамс ("Гострі предмети")
Патрісія Аркетт ("Втеча із в'язниці Даннемора")
Конні Бріттон ("Брудний Джон")
Лора Дерн ("Оповідання")
Реджина Кінг ("Сім секунд")
Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або фільмі для ТБ
Алан Аркін ("Метод Комінські")
Кіран Калкін ("Спадкоємці")
Едгар Рамірес ("Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче")
Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")
Генрі Вінклер ("Баррі")
Найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або фільмі для ТБ
Алекс Борштейн ("Дивна місіс Мейзел")
Патрісія Кларксон ("Гострі предмети")
Пенелопа Крус ("Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче")
Тенді Ньютон ("Світ Дикого Заходу")
Івонн Страховські ("Розповідь служниці")
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