Оголошено остаточні результати першого туру виборів у Франції Другий тур голосування відбудеться 7 травня

Згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Фото: rfi.fr

Про це повідомляє AFP у своєму Twitter. "Остаточні результати французьких виборів показують, що Макрон отримав 24,01% голосів, Ле Пен – 21,30%", – йдеться у повідомленні. #UPDATE #Presidentielle2017 pic.twitter.com/Lna2WBggy7 — AFP news agency (@AFP) 24 квітня 2017 р.

Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

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