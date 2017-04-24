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Оголошено остаточні результати першого туру виборів у Франції

Другий тур голосування відбудеться 7 травня
Згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.
Оголошено остаточні результати першого туру виборів у Франції Фото: rfi.fr

Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

"Остаточні результати французьких виборів показують, що Макрон отримав 24,01% голосів, Ле Пен – 21,30%", – йдеться у повідомленні.


Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

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