Оголошено повний список претендентів від України на "Євробачення-2019"
До списку потрапили 16 виконавців, повідомляє UA:Перший.
Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT.
22 січня відбудеться жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах. Прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9 лютого (півфінали) та 23 лютого (фінал).
Нагадаємо, на виступ українського артиста Melovin'a на Євробаченні-2018 в Лісабоні витратили 2,3 млн грн.
Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.
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