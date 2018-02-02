Оголошений у розшук Корнійчук сам прийшов до ГПУ

Юрій Луценко повідомив на брифінгу, що оголошено про підозру та про розшук заступника голови НАК "Нафтогаз Україна" Євгена Корнійчука

Колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Євген Корнійчук, якого оголошено в розшук, прийшов до Генеральної прокуратури.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз України Євген Корнійчук з’явився до ГПУ для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок", - розповіла речниця.

Як відомо, 2 лютого 2018 року Юрій Луценко повідомив на брифінгу, що оголошено про підозру та про розшук заступника голови НАК "Нафтогаз Україна" Євгена Корнійчука.

"Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно звернутися до ГПУ, що вплине на кваліфікацію його злочину", - зазначив Луценко.

Кримінальне провадження пов'язане із незаконними оборудками Нафтогазу і "Чорноморнафтогазу" ("дочка""Нафтогазу") у 2011-2013 роках.

За словами Луценка, слідчі дії у цій справі продовжуються. З посиланням на слова свідків, Луценко заявив, що привласнення цих коштів та їх подальша реалізація була спланована і реалізована наступними особами: колишнім президентом України Януковичем, колишнім головою НБУ Арбузовим, власником і головою правління латвійської компанії ВАТ "Ризька судноверф" Василем Мельником, головою правління НАК "Нафтогаз" Бакуліним, заступниками правління ПАТ "Нафтогаз" Юр’ємвим і Корнійчуком, головою правління ДАТ "Чорноморнафтогаз України" Ясюком, його заступником Кацубою, начальником управління комерції "Чорноморнафтогаз" Кубиком, власником ПАТ "ВернумБанк" Ігнатченко, директором київської дирекції "Український БізнесБанк" Коваленко та її довіреної особи на ім’я Олександр, працівником ПАТ "Нафтогаз" Шевченком, працівниками ДАТ "Чорноморнафтогаз" Сахілашвілі і Савчин.