Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Оголошувати мобілізацію немає причин, - Порошенко

Збройні сили і всі силові підрозділи тримають ситуацію під контролем
Ситуація в Україні перебуває під повним контролем держави і не вимагає оголошення мобілізації, проте у разі відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації вона буде оголошена негайно.
Оголошувати мобілізацію немає причин, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Сьогоднішня ситуація в країні повністю контролюється. Наші Збройні сили та всі силові підрозділи забезпечують безпеку громадян", - сказав Порошенко під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом у вівторок у Тернополі, повідомляє LB.ua.

"Я заявляв, що ми не будемо оголошувати мобілізацію, якщо не відбудеться відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації проти України", - сказав президент.

Він наголосив, що на цей випадок, у нього "всі укази про мобілізацію заготовлені" і не доведеться "бігати і питати дозволу" у Верховної Ради на оголошення мобілізації.

Порошенко нагадав ситуацію в українському парламенті під час розгляду указу про введення воєнного стану, коли деякі нардепи пропонували провести соціологічне опитування щодо того, вводити воєнний стан чи ні.

"А потім - соціологічні опитування - захищати нам державу, чи ні. Так вони уявляють собі захист держави. Зараз захист держави покладено на плечі верховного головнокомандувача і він несе відповідальність перед українським народом. Я запевняю вас, я діяв і буду діяти рішуче, щоб охороняти українську державу, і, маючи армію, ми будемо діяти ефективно", - сказав Президент.

Він також нагадав, що зараз призовники строкової служби в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не вирушають. "Вони займаються виключно бойовою підготовкою і навчанням, але якщо хтось з них висловить бажання підписати контракт, пройти відповідне навчання, лише в цьому випадку, добровільно, він може взяти участь в ООС", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2018 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.