Оголошувати мобілізацію немає причин, - Порошенко
"Сьогоднішня ситуація в країні повністю контролюється. Наші Збройні сили та всі силові підрозділи забезпечують безпеку громадян", - сказав Порошенко під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом у вівторок у Тернополі, повідомляє LB.ua.
"Я заявляв, що ми не будемо оголошувати мобілізацію, якщо не відбудеться відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації проти України", - сказав президент.
Він наголосив, що на цей випадок, у нього "всі укази про мобілізацію заготовлені" і не доведеться "бігати і питати дозволу" у Верховної Ради на оголошення мобілізації.
Порошенко нагадав ситуацію в українському парламенті під час розгляду указу про введення воєнного стану, коли деякі нардепи пропонували провести соціологічне опитування щодо того, вводити воєнний стан чи ні.
"А потім - соціологічні опитування - захищати нам державу, чи ні. Так вони уявляють собі захист держави. Зараз захист держави покладено на плечі верховного головнокомандувача і він несе відповідальність перед українським народом. Я запевняю вас, я діяв і буду діяти рішуче, щоб охороняти українську державу, і, маючи армію, ми будемо діяти ефективно", - сказав Президент.
Він також нагадав, що зараз призовники строкової служби в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не вирушають. "Вони займаються виключно бойовою підготовкою і навчанням, але якщо хтось з них висловить бажання підписати контракт, пройти відповідне навчання, лише в цьому випадку, добровільно, він може взяти участь в ООС", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.
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