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Огризко припустив, що Трамп може посилити санкції проти Росії

В разі доведення фактів втручання Росії у вибори США, санкції будуть посилені
Український дипломат Володимир Огризко вважає, що новообрнаий президент США Дональд Трамп не тільки не скасує антиросійські санкції, а ще й посилить їх.
Огризко припустив, що Трамп може посилити санкції проти Росії Володимир Огризко.Фото: arenanews.com.ua

"Росія зробила напад на те, що в Америці вважається недорканним - це загроза демократії. Тому я не виключаю, що такі санкції можуть бути подовжені і навіть посилені", - каже Огризко, повідомляє Еспресо.TV.

Він додає, що санкції - справа не самого президента, а всієї партії, яку він представляє. Тому, враховуючи настрої в сенаті і конгресі, можна передбачити, що в разі доведення фактів втручання Росії у вибори США, санкції будуть посилені.

Відзначимо, що обраний президентом США Дональд Трамп відреагував на рішення адміністрації президента США про запровадження нових санкцій щодо російських чиновників і спецслужб.

Раніше, Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.

Нагадаємо, що Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

Також, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.

 

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30 12 2016 14:17
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