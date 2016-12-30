Огризко припустив, що Трамп може посилити санкції проти Росії
"Росія зробила напад на те, що в Америці вважається недорканним - це загроза демократії. Тому я не виключаю, що такі санкції можуть бути подовжені і навіть посилені", - каже Огризко, повідомляє Еспресо.TV.
Він додає, що санкції - справа не самого президента, а всієї партії, яку він представляє. Тому, враховуючи настрої в сенаті і конгресі, можна передбачити, що в разі доведення фактів втручання Росії у вибори США, санкції будуть посилені.
Відзначимо, що обраний президентом США Дональд Трамп відреагував на рішення адміністрації президента США про запровадження нових санкцій щодо російських чиновників і спецслужб.
Раніше, Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.
Нагадаємо, що Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.
Також, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.
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