Огризко припустив, що Трамп може посилити санкції проти Росії

В разі доведення фактів втручання Росії у вибори США, санкції будуть посилені

Український дипломат Володимир Огризко вважає, що новообрнаий президент США Дональд Трамп не тільки не скасує антиросійські санкції, а ще й посилить їх.

"Росія зробила напад на те, що в Америці вважається недорканним - це загроза демократії. Тому я не виключаю, що такі санкції можуть бути подовжені і навіть посилені", - каже Огризко, повідомляє Еспресо.TV.

Він додає, що санкції - справа не самого президента, а всієї партії, яку він представляє. Тому, враховуючи настрої в сенаті і конгресі, можна передбачити, що в разі доведення фактів втручання Росії у вибори США, санкції будуть посилені.

Відзначимо, що обраний президентом США Дональд Трамп відреагував на рішення адміністрації президента США про запровадження нових санкцій щодо російських чиновників і спецслужб.