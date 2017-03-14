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Охендовський не втече з країни, - голова САП

Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов’язки
Слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.
Охендовський не втече з країни, - голова САП Фото: 112.ua

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"На даний час пан Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов’язки. Він з’являється до слідчих, де детективів, до прокурорів за першим викликом. Він навіть не переносить викликів у зв’язку з хворобою. Тому казати станом на сьогодні, що є ризики до його втечі в нас правових підстав немає", – пояснив Холодницький.

Він наголосив, що якщо Охендовський таки зникне, то тоді його можуть заочно засудити або ж оголосити в розшук.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на автомобіль і 100 гривень на банківському рахунку, які належать Охендовському.

Раніше НАБУ звернулося в суд із клопотанням про арешт майна Охендовського та його родичів.

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