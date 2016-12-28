Охендовський відмовився давати свідчення на перехресному допиті з Трепаком, - НАБУ
"26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро почали проведення одночасного допиту голови ЦВК і екс-першого заступника голови СБУ. Ця процесуальна дія була ініційована детективами Бюро для усунення суперечностей між показаннями свідка, який надав НАБУ облікові листи "амбарної книги", і публічними заявами підозрюваного. Однак підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився давати свідчення", - повідомили в Національному антикорупційному бюро у відповідь на запит агентства.
Про це повідомляє Укрінформ.
У той же час в НАБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилися повідомити інформацію, чи відбудеться ще одна очна ставка Охендовського з Трепаком.
Раніше повідомлялося, що суд відмовився переглядати запобіжний захід Охендовському.
Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.
Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.
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