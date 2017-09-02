Охендовський заявив, що покарає винних у фабрикації справи щодо нього

Чиновник додав, що на даний момент є достатньо підстав бачити ознаки змови проти нього

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що для нього принципово покарати всіх винних у незаконному притягненні його до кримінальної відповідальності.

"Цієї справи, яке було сфабриковано НАБУ, для мене більше не існує. Мені тільки цікаво, як далі буде діяти НАБУ. Якщо цей орган є політично незалежною, то наступним єдино можливим процесуальним рішенням для них є закрити провадження по цій справі. Якщо це не буде зроблено, це стане свідченням того, що НАБУ знаходиться в політичній залежності", – зазначив Охендовський в ефірі телеканалу "112 Україна".

Голова ЦВК заявив, що в майбутньому має намір зосередитися на притягненні до відповідальності тих посадових осіб НАБУ, "з-за злочинних вказівок яких його незаконно притягнуто до кримінальної відповідальності".

"ГПУ вже порушила провадження за ст. 372 КК (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності). Я збираюся брати активну участь в тому кримінальному провадженні, оскільки для мене ясно одне – зло повинно бути покаране. Пробачити те, що зробили детективи НАБУ, порушуючи законодавство України, звичайно неможливо. Для мене є принциповим покарання всіх винних у незаконному притягненні мене до кримінальної відповідальності. Це я обов'язково зроблю", – сказав Охендовський.

Він додав: "Всі члени ЦВК очікують розгляду ВРУ подання президента про припинення повноважень членів ЦВК, термін повноважень яких закінчився, але самі повноваження не закінчилися до цього часу. До моменту прийняття рішення ВР я буду продовжувати виконувати обов'язки голови ЦВК. Іншої альтернативи мені не залишає закон про ЦВК". Чиновник зазначив, що на даний момент є достатньо підстав бачити ознаки змови щодо фабрикації цієї справи.

"Звернення складено у відповідності з вимогами КПК, свідченням чого є те, що кримінальне провадження за цим зверненням вже порушено. ... Особисте зобов'язання завершується 13 лютого 2017 року. Після цього жодних заходів, які обмежують здійснення моїх конституційних прав, існувати не будуть", – додав Охендовський.

Зазначимо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення нижчестоящого суду, який відмовився відсторонити голову ЦВК Михайла Охендовського від посади.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК. Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Згодом iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.