Охматдит очолила лікарка з Коломиї
"Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України "Охматдит" стала лікар з Коломиї Ірина Садов'як", - , повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.
Зазначимо, що Ірина Садов'як протягом 14 років працює головним лікарем Коломийської районної лікарні.
Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" у понеділок, 20 березня, провела відкритий відбір претендентів на цю посаду.
10 березня конкурсна комісія МОЗ розглянула надані кандидатами документи і прийняла рішення допустити до участі в наступному етапі конкурсу чотирьох кандидатів: Дмитра Вернигору, Олега Залату, Тетяну Іванову та Раїсу Мостовенко.
20 березня, кандидати представили своє бачення розвитку дитячої лікарні "Охматдит". На перший етап конкурсу на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" було подано 9 заявок.
29 березня Міністерство охорони здоров'я оголосило повторний відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.
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