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"Охматдит" отримав нові хірургічні інструменти на 7,5 млн грн

Закуплені інструменти допоможуть забезпечити більшу кількість операцій на день
Національна дитяча спеціалізована лікарня (НДСЛ) "Охматдит" (Київ) отримала близько 3 тис. од. сучасних хірургічних інструментів (270 найменувань), загальна вартість яких становить 7,5 млн грн.
"Охматдит" отримав нові хірургічні інструменти на 7,5 млн грн Фото: ua.politics.comments.ua

"Наявний до цього у нас інструментарій не міг повністю забезпечити потребу лікарні. До цього моменту хірургічні інструменти не поновлювалися кілька років. А це те, що лікарю необхідно в першу чергу", - повідомила прес-служба корпорації Roshen, за кошти якого були закуплені інструменти, інформує "Інтерфакс-Україна".

Закуплені інструменти суттєво вплинуть на результат роботи хірургів лікарні, допоможуть забезпечити більшу кількість оперативних втручань на день.

Крім того, як повідомили в Roshen у 2018 році, корпорація в рамках розширення благодійного проекту в сфері охорони здоров'я, ініційованого у 2015 році, розпочала реконструкцію і переоснащення лабораторії, а також створення нового стерилізаційного відділення міської дитячої лікарні в Кременчуці (Полтавська обл.).

Бюджет об'єкта, який заплановано здати в експлуатацію в грудні 2018 року, становить 30 млн грн.

Крім того, в корпорації зазначили, що з початку реалізації благодійного проекту з охорони здоров'я Roshen направила на його фінансування майже 90 млн грн.

Як повідомлялося, в грудні 2017 року в "Охматдиті" відкрито нове стерилізаційне відділення, оснащене новим обладнанням, меблями, витратними матеріалами. Вартість проекту, для якого корпорація Roshen склала проектну документацію, провела капітальний ремонт підвальних приміщень хірургічного корпусу №11, закупила і встановила стерилізаційне обладнання, становила 25,5 млн грн.

Нагадаємо, в Києві поліція виявила схему з продажу безкоштовних препаратів пацієнтам працівниками лікарні "Охматдит".

 

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10 05 2018 14:20
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