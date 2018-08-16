Бочковського знову не пустили на робоче місце

Охорона Державної служби з надзвичайних ситуацій не пустила через відсутність розпорядження Кабінету міністрів на робоче місце Сергія Бочковського, щодо якого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника ДержНС.

"Наразі є рішення другої інстанції. Рішення апеляційної інстанції означає, що його вже у повному обсязі необхідно виконувати вже зараз. Рішення суду у паперовій формі було отримано працівниками ДержНС. Вони мали його виконувати. За невиконання судового рішення передбачена відповідальність", - повідомив адвокат Бочковського Володимир Єніч, пише "112 Україна".

За словам Єніча, начальник департаменту кадрової служби ДержНС Олександр Доценко заявив, що рішення суду виконувати не буде через відсутність розпорядчого рішення Кабміну.

"Те, що ми сьогодні бачили – посадова особа, начальник департаменту кадрової служби ДержНС Доценко під камери заявив, що виконувати рішення суду наразі він не буде. Вони посилаються на те, щоб відповідним чином дозволити Сергію Станіславовичу доступ до робочого місця, необхідне розпорядче рішення Кабміну", - розповів адвокат.

На цей момент адвокати Бочковського вже подали відповідні касаційні скарги.

"Наразі подані відповідні касаційні скарги. Ми у своїй правовій позиції в адміністративних справах повністю переконані, тому сподіваємось на підтримку законних та обгрунтованих рішень суду у Верховному суді при розгляді даної справи", - підсумував Єніч.

Як повідомляє "112 Україна" з місця події, Бочковського на робоче місце не пустила охорона.

"Ми спостерігали, як Бочковський намагався потрапити на своє робоче місце. Охорона не пустила його на робоче місце, аргументували це тим, що нема відповідної постанови Кабміну. Це вже вдруге пана Бочковського не пускають на роботу після рішення суду про його відновлення на посаді", - зазначив кореспондент телеканалу.

Як відомо, 7-го серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.