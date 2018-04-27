Бочковський таки прийшов на робоче місце, але охорона ДСНС його не пропустила

У кадровому управлінні ДСНС заявили, що поновити голову відомства на посаді може лише Кабмін, а не суд

Охорона Державної служби з надзвичайних ситуацій не допустила поновленого судом голову ДСНС Сергія Бочковського на робоче місце.

Близько 9:00 Бочковський разом з адвокатом прибули до приміщення ДСНС на вулиці Гончара, але їх не пропустила охорона на контрольно-пропускному пункті.

"Ми підійшли до службових осіб, які здійснюють контрольно-пропускні функції, і вони повідомили, що в них вказівка повідомити керівництву", - повідомив журналістам адвокат Бочковського Ігор Федоренко, інформують "Українські новини".

Представник кадрового управління служби пояснив, що поновити голову ДСНС на посаді може лише Кабінет Міністрів, а не суд.

Адвокат Федоренко, зі свого боку, вимагає, щоб Бочковському виділили кабінет і дозволили працювати. При цьому, він заявив, що нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна немає на робочому місці.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.

Вчора, 26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.