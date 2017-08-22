Охорона Трампа заблокувала Білий дім через підозрілу сумку

Служба безпеки заблокувала Білий дім через підозрілий пакет, виявлений із північного боку будівлі.

Про це повідомляє ABC News.

Журналістів і ремонтників евакуювали всередину будівлі, а Секретна служба і поліція оточили район інциденту.

Після дослідження вмісту пакета Білий дім був розблокований без будь-яких пригод.

Зазначається, що на момент інциденту президент США Дональд Трамп знаходився на борту Air Force One дорогою до штату Арізона.

Нагадаємо, що у Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей.