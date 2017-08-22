CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки заблокувала Білий дім через підозрілий пакет, виявлений із північного боку будівлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Охорона Трампа заблокувала Білий дім через підозрілу сумку
Журналістів і ремонтників евакуювали всередину будівлі
Фото: Reuters
Про це повідомляє ABC News.
Журналістів і ремонтників евакуювали всередину будівлі, а Секретна служба і поліція оточили район інциденту.
Після дослідження вмісту пакета Білий дім був розблокований без будь-яких пригод.
Зазначається, що на момент інциденту президент США Дональд Трамп знаходився на борту Air Force One дорогою до штату Арізона.
Нагадаємо, що у Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей.
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22 08 2017 22:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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