Охорона Труханов виштовхала журналіста, який хотів задати питання, - ВІДЕО

Коли кореспондент намагався все ж таки поставити запитання, його відтягнули в сторону невідомі особи

Охорона одеського міського голови Геннадія Труханова відтягувала журналіста, який хотів задати меру питання.

Інцидент стався 27 грудня після засідання суду, в рамках якого Труханова й інших посадових осіб обвинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень з одеського міського бюджету.

Після закінчення засідання, де колегія суддів визначалася із порядком слухання справи, Труханов давав традиційний брифінг для ЗМІ.

Коли запитання міському голові почав ставити кореспондент "Радіо Свободи" Михайло Штекель, політик почав наближатися на нього і не вислухавши запитання заявив, "що вже закінчив".

Замість відповіді на запитання @radiosvoboda міський голова Одеси Генадій Труханов разом зі своєю охороною відпихнув мене і залишив приміщення Малиновського суду. Допомогала їм в цьому поліція. @NPU_GOV_UA @MVS_UA це 171-ша чи ні? pic.twitter.com/NRO7U7OohA — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.

Коли кореспондент намагався все ж таки поставити запитання, його відтягнули в сторону невідомі особи.

Деякі з них часто супроводжують міського голову на ці судові засідання.

Після того, як невідомі відтягнули кореспондента, до місця інциденту приїхали правоохоронці. Вони відтягали журналіста від невідомих осіб, кажучи, що той нібито хоче побитися із міським головою.