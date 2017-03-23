Охоронець Вороненкова живий, його прооперували в лікарні

Охоронець екс-депутата Держдуми був поранений в живіт і втратив багато крові

Лікарі повідомили, що охоронець екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова був прооперований в Головному військовому клінічному госпіталі в Києві

Повідомляється також, що його стан важкий, але контрольований.

Про це інформує ТСН.

Охоронець екс-депутата Держдуми був поранений в живіт і втратив багато крові. За словами медиків, операція тривала чотири години.

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Сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.