Охоронцеві Яроша, який стріляв у таксиста, продовжили домашній арешт

Охоронцеві Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, якого звинувачують у стрілянині в Кам'янському, суд продовжив домашній арешт на два місяці.

Про це повідомила депутат райради Наталя Балахніна в Facebook.

"Продовжили домашній арешт до 04.10", - написала вона.

У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.