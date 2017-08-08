Охоронцеві Яроша, який стріляв у таксиста, продовжили домашній арешт
Про це повідомила депутат райради Наталя Балахніна в Facebook.
"Продовжили домашній арешт до 04.10", - написала вона.
У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.
Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.
У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.
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