Охоронці Карпатського заповідника вбили червонокнижного ведмедя та оленя (+18)

Двох лісових охоронців-мисливців, які є співробітниками Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), впімали на вбивстві червонокнижного бурого ведмедя та оленя.

Факт браконьєрства співробітників Карпатського біосферного заповідника підтверджують і в ГУ Нацполіції Закарпатської області, та інформують, що проти них вже розпочато кримінальне провадження за ст.248 Кримінального кодексу України - Незаконне полювання, інформує Мukachevo.net.

Вчора, 3 листопада, на сторінці депутата Рахівської районної ради Миколи Кокіш-Мельника у Facebook з'явилась інформація про інцидент на КПП Устеріцького лісництва ДП "Рахівського ЛДГ" між лісовими охоронцями та їх колегами із Карпатського біосферного заповідника, які везли дрова і не хотіли, щоб їх автомобіль перевіряли.

Коли лісові охоронці із КБЗ зрозуміли, що перевірки не уникнути, то почали тікати, викидуючи дрова, а лісові охоронці Устеріцького лісництва - гнатися за нима аж до самого КБЗ, де ті заблокували в'їзд. Лісівники викликали поліцію, яка, оглядаючи територію і помітила залишки і шкіру бурого ведмедя, оленя та капкани на тварин.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група Рахівської поліції, яку викликали лісоохоронці. Разом вони оглянули даний автомобіль і довколишню територію. У самій машині нічого підозрілого не знайшли, окрім слідів крові. Зате в лісі неподалік знайшли капкан, поліетиленовий кульок із м’ясом, ймовірно, ведмедя, а також голову й шкуру самиці оленя", - уточнюють у поліції.

За інформацією Миколи Кокіш-Мельника у Facebook, двоє браконьєрів - родичі. Один з них, навіть, депутат Рахівської райради. Самі чоловіки все заперечують. Їхню можливу причетність до незаконного полювання і вбивства тварин повинні з’ясувати слідчі.

Нагадаємо, що в Миколаївської області за підозрою у браконьєрстві затримали співробітників рибоохоронного патруля та їхніх спільників.