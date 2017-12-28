Охоронці нічного клубу в Сумах жорстоко побили відвідувачів
Про це розповіла ТСН сестра одного з потерпілих Анастасія.
За словами дівчини, її брат прийшов до нічного клубу близько години ночі разом із друзями. Через пару годин, коли вже зібрався йти, побачив бійку на виході із закладу.
"Коли брат діставав номерок (у гардеробі в куртці), у нього впала сумочка-банан. Він нахилився, і його затягли в бійку, одразу вдарили в обличчя, він впав, і його почали бити. Вони зупинилися тільки тому, що хтось викликав поліцію", - розповіла Анастасія.
Після побиття хлопця доставили в лікарню, провівши обстеження його, медики діагностували у нього струс і забій мозку. Крім того, у нього виявилися зламані ніс і верхня щелепа, вибиті два зуби.
Місцеві жителі розповіли, що подібний інцидент із побиттям - далеко не перший у клубі.
Нагадаємо, у ніч на 16 грудня в центрі Києва в піцерії на вулиці Хрещатик, 12 сталася бійка між персоналом і відвідувачами закладу.
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