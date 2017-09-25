Охоронці стадіону в Китаї побили футболістів під час перерви матчу
Інцидент трапився в перерві матчу, через що продовження гри було відкладено на 50 хвилин, повідомляє Goal.com.
Відомо, що в перерві матчу в роздягальні Харбін Ітен згасло світло, після чого в приміщення увірвалися десятки охоронців і почали бити гравців кийками.
Президент клубу Юньнань Ліцзян заявив, що охоронці втрутилися, щоб не дати гравцям нашкодити суддям.
"Якщо гравці Харбін говорять правду, то як вони змогли продовжувати гру?", - додав президент Ліцзян.
Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.
Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.
Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа