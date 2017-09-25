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Охоронці стадіону в Китаї побили футболістів під час перерви матчу

Деяким футболістам надавали допомогу
Китайська футбольна асоціація почала розслідування за фактом побиття футболістів клубу Харбін Ітен охоронцями стадіону під час матчу проти Юньнань Ліцзян в другому дивізіоні місцевого футболу.
Охоронці стадіону в Китаї побили футболістів під час перерви матчу Фото: rv.npu.

Інцидент трапився в перерві матчу, через що продовження гри було відкладено на 50 хвилин, повідомляє Goal.com.

Відомо, що в перерві матчу в роздягальні Харбін Ітен згасло світло, після чого в приміщення увірвалися десятки охоронців і почали бити гравців кийками.

Президент клубу Юньнань Ліцзян заявив, що охоронці втрутилися, щоб не дати гравцям нашкодити суддям.

"Якщо гравці Харбін говорять правду, то як вони змогли продовжувати гру?", - додав президент Ліцзян.

Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.

Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.

Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.

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25 09 2017 22:38
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