Охоронці стадіону в Китаї побили футболістів під час перерви матчу

Китайська футбольна асоціація почала розслідування за фактом побиття футболістів клубу Харбін Ітен охоронцями стадіону під час матчу проти Юньнань Ліцзян в другому дивізіоні місцевого футболу.

Інцидент трапився в перерві матчу, через що продовження гри було відкладено на 50 хвилин, повідомляє Goal.com.

Відомо, що в перерві матчу в роздягальні Харбін Ітен згасло світло, після чого в приміщення увірвалися десятки охоронців і почали бити гравців кийками.

Президент клубу Юньнань Ліцзян заявив, що охоронці втрутилися, щоб не дати гравцям нашкодити суддям.

"Якщо гравці Харбін говорять правду, то як вони змогли продовжувати гру?", - додав президент Ліцзян.

Нагадаємо, що вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення на стадіоні "Рух", оскільки їх команда програвала.

Дорогою у Львів фанати команди зупинили клубний автобус та хотіли "поспілкуватися" з гравцями. Правоохоронці не дозволили виникнути бійці.

Захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький, який не брав участі в матчі Кубка України проти "Прикарпаття", постраждав від агресії власних фанатів.