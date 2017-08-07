Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Охоронця ватажка терористів "ДНР" кинули до в'язниці на 5 років

Вирок суду набув законної сили
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі мешканця Горлівки за сприяння діяльності терористичної організації.
Охоронця ватажка терористів "ДНР" кинули до в Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисник у червні 2014 року добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", зокрема охороняв одного з ватажків терористів.

Брав участь у збройному опорі співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

У березні поточного року оперативники спецслужби затримали бойовика на лінії розмежування у Ясинуватському районі.

Нагадаємо, що головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич". Російський неонацист звинувачується у вбивстві 40 українських військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2017 11:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.