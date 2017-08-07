Охоронця ватажка терористів "ДНР" кинули до в'язниці на 5 років
Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисник у червні 2014 року добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", зокрема охороняв одного з ватажків терористів.
Брав участь у збройному опорі співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.
У березні поточного року оперативники спецслужби затримали бойовика на лінії розмежування у Ясинуватському районі.
Нагадаємо, що головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич". Російський неонацист звинувачується у вбивстві 40 українських військових.
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