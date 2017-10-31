"Охороняти далі цей мотлох не будемо": Аваков відкликав Нацгвардію з-під Ради

Охорону парламенту посилили у ніч на 17 жовтня, перед початком мітингу за "велику політичну реформу"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра "масового протесту в 30 осіб", – написав міністр у Facebook.

Нагадаємо, що біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.