"Охороняти далі цей мотлох не будемо": Аваков відкликав Нацгвардію з-під Ради
"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра "масового протесту в 30 осіб", – написав міністр у Facebook.
Нагадаємо, що біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.
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