Океанологи виявили новий вид гігантських риб

Вперше за 130 років вченим вдалося описати новий вид риби-місяця. Риба отримала латинську назву Mola tecta. Її вдалося ідентифікувати завдяки аналізу ДНК.

Про це пише Science Alert.

Як відзначають журналісти, риба-місяць найбільше схожа на помісь млинця і валізи з плавниками. До останнього часу було відомо два види цих істот - Mola mola і Mola ramsayi. При цьому Mola mola - звичайна риба-місяць - найважча з сучасних кісткових риб. Деякі екземпляри досягають в довжину трьох метрів і важать дві тонни.

Новий вид - Mola tecta - виявили в холодних водах Нової Зеландії, південної частини Чилі, Південній Африці та на південно-східному узбережжі Австралії. Свою назву риба отримала від латинського слова Tectus, яке означає "прихований".

"Новим видам вдавалося уникати виявлення протягом майже трьох століть. Це пов'язано з "каламутною" систематикою цих риб, оскільки їх тіла дуже важко зберегти і вивчити, навіть в музеях", - зізнається провідний автор дослідження, Маріанна Найєгаард з австралійського Університету Мердока. Якщо вид Mola mola був описаний ще Карлом Ліннеєм в 1758 році, то другий вид - Mola ramsayi - потрапив до дослідників тільки в 1883 році.

Mola tecta може досягати приблизно 2,5 метрів в довжину. Її відмітними ознаками вважають відсутність горбків на шкірі і невеликий наріст на спинному плавці.

"Японська дослідницька група вперше виявила генетичні свідоцтва невідомого виду Mola в австралійських водах 10 років тому, але сама риба вислизала від наукової спільноти. Зразок ми отримали тільки недавно. Досить принизливо знати, що океан все ще зберігає стільки таємниць", - говорить Маріанна Найєгаард.