Оклад очільників директоратів міністерств становитиме 9,57 тис. грн

У пілотних міністерствах створять нові структурні підрозділи - директорат політики, а також директорати стратегічного планування та євроінтеграції

Кабінет Міністрів України встановив посадовий оклад керівникам директоратів міністерств, які планується створити в рамках реформи державного управління, в сумі 9,57 тис. грн і надбавку за виконання особливо важливої роботи в сумі 53 тис. грн.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в п'ятницю. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У проекті рішення, яке має агентство, зазначено, що оклад керівника експертної групи у складі директорату становить 6,9 тис. грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи - 45 тис. грн, а державного експерта директорату - 6 тис. грн, надбавка - 35 тис. грн.

У пілотних міністерствах створять нові структурні підрозділи - директорат політики, а також директорати стратегічного планування та євроінтеграції, які візьмуть на себе ключову функцію міністерств - формування політики в підзвітних сферах.

Для заміщення посад керівників директоратів, а також їх співробітників (державних експертів) будуть проведені відкриті конкурси. Основним завданням нових держслужбовців стане формування державної політики у сферах своєї відповідальності, стратегічне планування та євроінтеграція.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у рамках кадрової реформи створює нові підрозділи - директорати, керівники яких, за попередніми даними, отримуватимуть 70 тисяч гривень на місяць.

"Керівник директорату буде мати 70 тисяч гривень заробітної плати, керівник експертної групи – 60 тисяч гривень, і державний експерт, який працює в директораті, в районі 50 тисяч гривень", - повідомив голова Національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко, інформує "24 канал".