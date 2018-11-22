Оксану Маркарову призначили міністром фінансів України

Верховна Рада призначила виконувачку обов'язків міністра фінансів Оксану Маркарову на посаду міністра.

За призначення Маркарової проголосували 242 депутати за мінімально необхідних 226.

Маркарова працює в Міністерстві фінансів з березня 2015 року. 29 квітня 2016 вона була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року - урядовим уповноваженим з питань інвестицій.

Після звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка в червні цього року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра.

Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року в Рівному, отримала ступінь магістра в Києво-Могилянській академії, другу освіту здобула в США.

Раніше комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту призначити Маркарову на посаду міністра.