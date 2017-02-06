Окуєва розповіла подробиці нападу на неї і чоловіка, - ВІДЕО

За її словами, нападник виявився боягузом і після перших її влучень закричав, що здається

Дружина Адама Осмаєва, на якого напали в Києві на Подолі, Аміна Окуєва розповіла подробиці про напад на її чоловіка.

"Це все було автоматично, просто як одна мить .. почали стріляти .. не по мені .. Відразу ж я вихопила пістолет", - розповідає вона для Еспресо.TV.

Окуєва також розповіла, що вона завжди носить з собою кровоспинний Celox, що допомогло їй надати першу медичну допомогу чоловікові. При цьому, вона додала, що помітила тільки одне поранення у чоловіка.

За її словами, нападник виявився боягузом і після перших її влучень закричав, що здається.

"Він послався на одного відомого в Україні журналіста, сказав, що йому порекомендували мене з Шустер.Live. Оскільки єдиний мій знайомий звідти - це Олексій Стукало, раніше він був гостьовим редактором, – я написала йому смс і попросила підтвердити, і він підтвердив. Потім були інтуїтивні моменти і підозри, я ще раз написала Олексію, щоб він пояснив, звідки вони знайомі ", - повідомила вона.

Окуєва сказала, що це вже була четверта зустріч з нападаючим.

"Він так красиво все розписував, що французька редакція хоче зробити цикл інтерв'ю з нами, в зв'язку з тим, що у Франції прийшли нові політичні сили ... Ми якось повелися. Це була наша помилка, не можна розслаблятися", - сказала вона.

За словами Окуєвої, нападник викликав деякі сумніви.

"Але він справляв враження європейської людини, інтелігентної. Дуже добре говорив російською, що мене здивувало. У нього був невеликий іноземний акцент, він пояснив це навчанням в Петербурзі, де здобув журналістську освіту", - сказала вона. Окуєва також розповіла, що пістолет він дістав з коробки, яку передавав їм як нібито подарунок від редакції. "Сказав, що це подарунок від редакції, що нам сподобається. Він відкрив коробку, я побачила, що глок (пістолет - УП), а він витягнув його і відкрив вогонь по Адаму", - розповіла Окуева. Вона уточнила, що вона і Осмаєв сиділи на задньому сидінні, а нападник - на передньому. Осмаєва підозрювали у підготовці замаху на президента РФ Володимира Путіна. У лютому 2012 року Осмаєв був затриманий за підозрою в скоєння вибуху в квартирі в Одесі. Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на Путіна. 10 вересня 2013 в Росії був засуджений до 10 років позбавлення волі другий фігурант цієї справи Ілля П'янзін, якого Україна вже екстрадувала в Росію.

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.