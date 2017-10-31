CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони, – Нацполіція
Причини відмови подружжя від охорони невідомі
Аміна Окуева і Адам Осмаєв. Фото: Facebook / Asher Joseph Cherkaskyi
Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".
"Після того, як закінчився термін надання держохорони, вони відмовилися від охорони після кількох місяців з часу інциденту", - розповів Тракало.
Причини відмови подружжя від охорони невідомі.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2017 06:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа