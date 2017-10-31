Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони, – Нацполіція

Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

"Після того, як закінчився термін надання держохорони, вони відмовилися від охорони після кількох місяців з часу інциденту", - розповів Тракало.

Причини відмови подружжя від охорони невідомі.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.