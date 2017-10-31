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Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони, – Нацполіція

Причини відмови подружжя від охорони невідомі
Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.
Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони, – Нацполіція Аміна Окуева і Адам Осмаєв. Фото: Facebook / Asher Joseph Cherkaskyi

Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

"Після того, як закінчився термін надання держохорони, вони відмовилися від охорони після кількох місяців з часу інциденту", - розповів Тракало.

Причини відмови подружжя від охорони невідомі.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

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31 10 2017 06:28
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