Окуєву поховають без публічного прощання
Про це з території мечеті Ісламського культурного центру, де мало відбутись прощання з Окуєвою, повідомляє кореспондентка Громадського.
Як анонсував раніше Муфтій Саід Ісмагілов, з Окуєвою мали прощатись у вівторок, 31 жовтня на території мечеті.
Однак, як стало відомо Громадському, матір загиблої не захотіла, аби це було публічне прощання.
"Щойно зателефонував чоловік Окуєвої — Адам Осмаєв і сказав, що не відбуватиметься прощання з нею... її вже поховали у іншому місці, але це було не публічно", — повідомила кореспондентка Настя Станко.
Крім того, Громадському стало відомо, що Окуєва ще задовго до першого замаху на неї у червні цього року написала заповіт. У заповіті вона вказала, де хоче бути похована.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Відзначимо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
Нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений Окуєвою.
Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.
Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
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