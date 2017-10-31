Окуєву поховають без публічного прощання

Окуєва ще задовго до першого замаху на неї у червні цього року написала заповіт, в якому вказала, де хоче бути похована

Родичі вбитої під Києвом екс-учасниці добровольчого батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої вирішили поховати її без публічного прощання.

Про це з території мечеті Ісламського культурного центру, де мало відбутись прощання з Окуєвою, повідомляє кореспондентка Громадського.

Як анонсував раніше Муфтій Саід Ісмагілов, з Окуєвою мали прощатись у вівторок, 31 жовтня на території мечеті.

Однак, як стало відомо Громадському, матір загиблої не захотіла, аби це було публічне прощання.

"Щойно зателефонував чоловік Окуєвої — Адам Осмаєв і сказав, що не відбуватиметься прощання з нею... її вже поховали у іншому місці, але це було не публічно", — повідомила кореспондентка Настя Станко.

Крім того, Громадському стало відомо, що Окуєва ще задовго до першого замаху на неї у червні цього року написала заповіт. У заповіті вона вказала, де хоче бути похована.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Відзначимо, що це вже не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва був поранений Окуєвою.

Згодом стало відомо, що кілер, який намагався убити Адама Осмаєва в Києві - пітерський бандит Артур Курмакаєв.

Окуєва потім розповіла, що ФСБ і "кадировці" постійно намагаються ліквідувати її чоловіка.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.