Окупанти чотири рази порушили “тишу”, під Пісками працював снайпер
"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.
Зазначається, що опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.
Також в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.
"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - зазначається у зведенні.
Додамо, що у ніч проти 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ України, його пошуки тривають.
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