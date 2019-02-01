Окупанти чотири рази порушили “тишу”, під Пісками працював снайпер

У середу, 2 січня, окупаційні війська чотири рази порушували режим тиші. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00 російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано", - повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.

Зазначається, що опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Також в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - зазначається у зведенні.

Додамо, що у ніч проти 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ України, його пошуки тривають.