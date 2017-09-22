Суд в Криму засудив журналіста Семена до 2,5 роки умовного ув'язнення

Йому також заборонено займатися публічною діяльністю

Підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені.

Журналісту призначено покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю, - повідомляють "Крим.Реаліі".

Вирок зачитала суддя Залізничного районного суду Сімферополя Наталія Шкільна. Визнаючи Семену винним, суддя послалася на право націй на самовизначення, і заявила, що події весни 2014 року в Криму відповідають міжнародному праву.

"Конституція має вищий статус і поширюється на всю територію Росії", – зазначила суддя. Отримання російського паспорта Семеной суддя розцінила як підтвердження їм "російської приналежність Криму".

Напередодні Микола Семена виступив у суді з заключним словом, і заявив, що якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це позначиться на всій журналістики в Росії.

Прокурор 18 вересня зажадав для кримського журналіста Миколи Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки та позбавленням права займатися будь публічною діяльністю протягом трьох років.

Обвинувачення просило три роки ув'язнення умовно для кримського журналіста Миколи Семени.

Нагадаємо, у січні 2017 року Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм.

Пізніше Україна закликала вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування журналіста Семени.