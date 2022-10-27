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Окупанти Херсона перевезли свою адміністрацію на лівий берег

Ольга
Матарикіна
Ворог активно готує місто до вуличних боїв
Окупанти Херсона перевезли свою адміністрацію на лівий берег Фото: deputat.kherson.ua
Окупаційну адміністрацію Херсонської області росіяни перенесли на лівий берег Дніпра.
 
 
"Ворог активно готує місто до вуличних боїв та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що таким чином правий берег міста залишився без колаборантів та гауляйтерів. Тепер там залишились лише окупаційні війська та місцеві мешканці.
 
Центр національного спротиву закликає місцевих за можливості залишити місто й виїхати на підконтрольну Києву територію, щоб не ставати заручниками ворога.
 
 
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27 10 2022 15:20
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