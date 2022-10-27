НОВИНИВорог активно готує місто до вуличних боївПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти Херсона перевезли свою адміністрацію на лівий берег
Фото: deputat.kherson.ua
Окупаційну адміністрацію Херсонської області росіяни перенесли на лівий берег Дніпра.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог активно готує місто до вуличних боїв та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином правий берег міста залишився без колаборантів та гауляйтерів. Тепер там залишились лише окупаційні війська та місцеві мешканці.
Центр національного спротиву закликає місцевих за можливості залишити місто й виїхати на підконтрольну Києву територію, щоб не ставати заручниками ворога.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ має реальний план звільнити Херсон і всі окуповані території України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 10 2022 15:20 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- "Укренерго" вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та області
- Українці свідомо знизили споживання електроенергії на 5-10%
СТАТТІ