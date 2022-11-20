Окупанти намагаються посилити позиції на окупованих територіях - ISW

Інститут вивчення війни (ISW), за наявними даними, повідомляє, що російські загарбники пробують посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона.

Про це повідомляє ISW.

За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Аналітики припускають, що росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Нагадаємо, що представники американської розвідки заявили, що Іран та росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.