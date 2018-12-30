Окупанти обстріляли із БМП захисників Новотошківського

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби

Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

"Позиції наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що українські військові продовжують дотримуватися умов повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що 29 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.