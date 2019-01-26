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Окупанти обстріляли Кримське і Водяне

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає
Станом на 18 годину 26 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовно два обстріли, здійснені російськими окупаційними військами.
Окупанти обстріляли Кримське і Водяне Фото: ООС

“Протягом поточної доби у період з 00.00 до 18.00 противник два рази обстріляв позиції наших військ”, - йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кримське з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські позиції в районі населеного пункту Водяне.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, додали у штабі.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 4 - отримали поранення.

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26 01 2019 19:38
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