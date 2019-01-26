Окупанти обстріляли Кримське і Водяне
“Протягом поточної доби у період з 00.00 до 18.00 противник два рази обстріляв позиції наших військ”, - йдеться у вечірньому зведенні ООС.
Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кримське з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські позиції в районі населеного пункту Водяне.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, додали у штабі.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 4 - отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади