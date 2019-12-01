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Окупанти обстріляли Новотошківське та хутір Вільний, втрат немає

"Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку"
Окупанти у суботу двічі порушили режим припинення вогню.
Окупанти обстріляли Новотошківське та хутір Вільний, втрат немає Фото: ООС

"Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначаєть, що військовослужбовці Об'єднаних сил не постраждали.

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - наголосили у штабі ООС.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

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12 01 2019 19:59
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