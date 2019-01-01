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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Гнутовим і Новотошківським, загинув боєць

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби
Протягом вівторка, у період з 00.00 до 18.00, російські окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню.
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Гнутовим і Новотошківським, загинув боєць Фото: unian.net

При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох - поранено.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що на Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.

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01 01 2019 19:27
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