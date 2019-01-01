Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Гнутовим і Новотошківським, загинув боєць
При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.
"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох - поранено.
Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.
Додамо, що на Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.
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