Окупанти перенесли "суд" у справі Балуха на два тижні
"9 січня о 10:30 очікувалося засідання щодо умовно-дострокового звільнення Балуха. Засідання було перенесено на 25 січня на 14:00", - повідомляє "Кримська солідарність".
За повідомленням правозахисників, 10 та 11 січня у Сімферополі мають відбутися "судові" засідання у справі Едема Бекирова та Нарімана Мемедемінова.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
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