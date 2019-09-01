Окупанти перенесли "суд" у справі Балуха на два тижні

10 та 11 січня у Сімферополі також мають відбутися "судові" засідання у справі Едема Бекирова та Нарімана Мемедемінова

Окупаційний Керченський міський "суд" переніс засідання щодо умовно-дострокового звільнення політв'язня Володимира Балуха на 25 січня.

"9 січня о 10:30 очікувалося засідання щодо умовно-дострокового звільнення Балуха. Засідання було перенесено на 25 січня на 14:00", - повідомляє "Кримська солідарність".

За повідомленням правозахисників, 10 та 11 січня у Сімферополі мають відбутися "судові" засідання у справі Едема Бекирова та Нарімана Мемедемінова.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.