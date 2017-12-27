Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Окупанти перестали пускати до Криму українських таксистів

Російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму
Більше 30 таксистів не змогли у середу заїхати з материкової території України до окупованого Росією Криму.
Окупанти перестали пускати до Криму українських таксистів Фото: moygrad.kiev.ua

Про це повідомляє у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

"На "кордоні" в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим. Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (як раз після зустрічі пасажирів з київського потягу) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними "документами", - написала вона.

За словами Джепарової, російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму.

"Мова йде про приблизно 30-35 таксистів та авто, що не змогли заїхати в Крим разом із пасажирами. Пасажирів розпустили", - розповідає заступниця міністра.

Чиновниця вважає, що це відповідь Росії "на звільнення українських в’язнів на кримському кордоні".

Вона також повідомила про кілька обшуків в будинках кримських татар, що мали місце в Ленінському районі.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2017 22:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.