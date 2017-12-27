Окупанти перестали пускати до Криму українських таксистів
Про це повідомляє у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.
"На "кордоні" в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим. Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (як раз після зустрічі пасажирів з київського потягу) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними "документами", - написала вона.
За словами Джепарової, російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму.
"Мова йде про приблизно 30-35 таксистів та авто, що не змогли заїхати в Крим разом із пасажирами. Пасажирів розпустили", - розповідає заступниця міністра.
Чиновниця вважає, що це відповідь Росії "на звільнення українських в’язнів на кримському кордоні".
Вона також повідомила про кілька обшуків в будинках кримських татар, що мали місце в Ленінському районі.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати.
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