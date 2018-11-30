Окупанти підтвердили, що перевезли українських моряків у Москву

Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося

Всіх 24 моряків Військово-морських сил України, яких взяли в полон ФСБ РФ в Керченській протоці, перевезли в Москву.

Про це заявила так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна, пише ТАСС.

"Всіх моряків українських перевели в Москву. Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося", - сказала Лубіна.

За її словами, скарг від українських моряків їй не надходило.

Лубіна розповіла, що в РФ створили "велику групу з московських слідчих", які будуть вести справи затриманих українців.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.